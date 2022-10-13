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Страны G7 попросили другие государства увеличить добычу нефти

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Министры финансов и главы центробанков стран G7 призвали нефтедобывающие государства увеличить производство. Страны «семёрки» выразили готовность продолжать работать с ОПЕК+, несмотря на «разочаровывающее решение» картеля о снижении добычи на 2 млн баррелей в сутки.
Страны G7 попросили другие государства увеличить добычу нефти
  • AP

«Мы продолжаем поощрять нефтепроизводящие страны к увеличению производства для снижения волатильности энергетических рынков. Мы продолжим взаимодействовать со странами ОПЕК+ в этом критическом вопросе... несмотря на их недавнее разочаровывающее решение», — цитирует заявление G7 РИА Новости.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Президент России Владимир Путин заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти направлено на балансировку мирового рынка.

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