Миллер заявил, что отзыв лицензии «Турецкого потока» не повлияет на прокачку газа

Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер заверил главу МИД Венгрии Петера Сийярто, что отзыв лицензии газопровода «Турецкий поток» нидерландским оператором не повлияет на прокачку газа.

«Алексей Миллер успокоил меня и заверил, что процесс нидерландского ведомства не поставит под угрозу работу «Турецкого потока», — цитирует главу венгерской дипломатии РИА Новости.

В конце августа Сийярто сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

Сийярто также заявил, что потребности Венгрии в голубом топливе невозможно физически обеспечить без поставок российского газа.