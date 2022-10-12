Миллер заявил, что отзыв лицензии «Турецкого потока» не повлияет на прокачку газа
- РИА Новости
«Алексей Миллер успокоил меня и заверил, что процесс нидерландского ведомства не поставит под угрозу работу «Турецкого потока», — цитирует главу венгерской дипломатии РИА Новости.
В конце августа Сийярто сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.
Сийярто также заявил, что потребности Венгрии в голубом топливе невозможно физически обеспечить без поставок российского газа.