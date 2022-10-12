ЕК представит меры по борьбе с энергокризисом в Европе на следующей неделе

Еврокомиссия на следующей неделе представит новые меры по борьбе с энергетическим кризисом в ЕС, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Мы представим наши новые предложения 18 октября», — цитирует её ТАСС.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек выразил недовольство тем, что действия некоторых «дружественных стран», среди которых государства ЕС и США, приводят к росту цен на сжиженный природный газ.

Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин был главным выгодоприобретателем от поставок дешёвого российского газа по долгосрочным контрактам.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что текущий кризис в ЕС долгосрочный.