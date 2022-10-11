BFMTV: около 30% автозаправок во Франции столкнулись с дефицитом топлива

Во Франции около 30% автозаправочных станций столкнулись с дефицитом как минимум одного вида топлива.

AFP

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Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство энергетических преобразований страны. «Около 30% заправочных станций столкнулись с дефицитом как минимум одного вида топлива из-за блокировки нефтеперерабатывающих заводов вследствие забастовки сотрудников TotalEnergies и ExxonMobil», — говорится в заявлении. Ранее кабмин Франции пригрозил силовыми методами прекратить забастовку сотрудников TotalEnergies. Премьер-министр Франции Элизабет Борн также распорядилась прекратить забастовку на нефтеперерабатывающих заводах компании Esso-ExxonMobil.