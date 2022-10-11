Премьер Франции распорядилась прекратить забастовку на НПЗ Esso-ExxonMobil

Премьер-министр Франции Элизабет Борн распорядилась прекратить забастовку на нефтеперерабатывающих заводах компании Esso-ExxonMobil.

Об этом она сказала во время правительственного часа в Нацсобрании Франции.

«Социальный диалог принёс результат, предложения, сделанные руководством, существенны. С этого момента я попросила префектов, в соответствии с законом, начать процедуру прекращения забастовки и возвращения людей, необходимых для функционирования предприятий, к работе», — цитирует её РИА Новости.

Как указывает агентство, 10 октября мажоритарные профсоюзы компании Esso-ExxonMobil (CFDT и CFE-CGC) пришли к соглашению с руководством, однако профсоюзы CGT и FO 11 октября призвали не прекращать забастовку.

Ранее кабмин Франции пригрозил силовыми методами прекратить забастовку сотрудников TotalEnergies.