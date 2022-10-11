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Кабмин Франции пригрозил силовыми методами прекратить забастовку сотрудников TotalEnergies

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Официальный представитель французского кабмина Оливье Веран в эфире радиостанции RTL заявил, что правительство страны силой прекратит забастовку сотрудников TotalEnergies в ближайшие часы, если профсоюзы не договорятся с руководством компании.
Кабмин Франции пригрозил силовыми методами прекратить забастовку сотрудников TotalEnergies
  • AFP
  • © Lou BENOIST

«Правительство призывает к тому, чтобы блокировки НПЗ были прекращены полностью и без отлагательств, в противном случае мы вынуждены будем вмешаться — другими словами, силой прекратить забастовки», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, если соглашения не будет, то правительство силой очистит доступ к топливным хранилищам и нефтеперерабатывающим заводам для «более адекватных сотрудников».

Ранее в Париже прошла акция протеста, участники которой потребовали отставки президента страны Эммануэля Макрона. Также демонстранты выступили за выход Франции из Европейского союза и НАТО.

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