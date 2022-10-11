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Лидеры G7 выразили обеспокоенность диверсией на «Северных потоках»

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Лидеры стран G7 выразили обеспокоенность преднамеренным повреждением трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Лидеры G7 выразили обеспокоенность диверсией на «Северных потоках»
  • AFP
  • © Handout / DANISH DEFENCE

Об этом говорится в совместном заявлении глав государств и правительств стран G7.

«Мы глубоко обеспокоены преднамеренным повреждением трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в международных водах Балтийского моря и решительно осуждаем любое умышленное разрушение критически важной инфраструктуры», — приводит заявление ТАСС.

Лидеры G7 приветствовали продолжающиеся расследования инцидента.

Ранее премьер-министр переходного правительства Швеции Магдалена Андерссон заявила, что шведские власти не планируют допускать Россию к расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» прокомментировал заявления Швеции о недопуске России к расследованию терактов на «Северных потоках».

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