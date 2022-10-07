Глава ЕК призвала Евросоюз привыкнуть к угрозам типа диверсии на «Северных потоках»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС привыкнуть и подготовиться к угрозам, аналогичным диверсиям на «Северных потоках».

«То, что случилось с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», — это угроза, к которой мы должны привыкнуть и быть готовыми», — цитирует её ТАСС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона должна принять участие в расследовании аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Глава британского Минобороны Бен Уоллес в интервью газете The Telegraph выступил против участия России в расследовании.

Позже в Москве сообщили, что Россия изучит возможность проведения собственного расследования на месте ЧП на газопроводах в связи с нежеланием властей Дании привлекать российских специалистов.