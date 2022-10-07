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Россия изучит возможность проведения собственного расследования ЧП на «Северных потоках»

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Российская сторона изучит возможность проведения собственного расследования на месте ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в связи с нежеланием властей Дании привлекать российских специалистов, заявили в посольстве России в Дании.
Россия изучит возможность проведения собственного расследования ЧП на «Северных потоках»
  • Gettyimages.ru

В дипмиссии подчеркнули, что такая позиция датских властей относительно проводимого расследования подрывает достоверность его будущих результатов.

«Ограничение круга его участников государствами, которые или уже члены НАТО, или на пути в этот альянс, превращает расследование в политически ангажированное. В этих условиях российская сторона изучит возможность проведения самостоятельного всестороннего расследования на месте происшествия», — говорится в сообщении посольства.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона должна принять участие в расследовании аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». 

Он также отмечал, что в авариях на газопроводах «Северный поток» могут быть заинтересованы Польша, США и Украина.

Бен Уоллес в интервью газете The Telegraph заявил, что выступает против участия России в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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