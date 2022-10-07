Шольц заявил о необходимости обсудить цены на импортируемый газ с Норвегией и США
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«Мы едины во мнении, что цены на импортируемый газ слишком высоки. Важно обсудить с надёжными поставщиками, такими как Норвегия, США и многие другие, как снизить цены на газ в Европе», — цитирует его ТАСС.
Ранее канцлер Германии назвал ошибкой властей ФРГ неспособность создать газовую инфраструктуру.
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев усомнился в способности Германии отказаться от российского газа до конца года.
Директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.