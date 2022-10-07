Шольц заявил о необходимости обсудить цены на импортируемый газ с Норвегией и США

Цены на импортируемый в Европу газ слишком высокие, эту тему нужно обсудить с Норвегией, США и другими поставщиками, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы едины во мнении, что цены на импортируемый газ слишком высоки. Важно обсудить с надёжными поставщиками, такими как Норвегия, США и многие другие, как снизить цены на газ в Европе», — цитирует его ТАСС.

Ранее канцлер Германии назвал ошибкой властей ФРГ неспособность создать газовую инфраструктуру.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев усомнился в способности Германии отказаться от российского газа до конца года.

Директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.