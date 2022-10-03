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Index: венгерская компания MVM договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа за газ

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Венгерская энергетическая компания MVM договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа за газ на фоне резких колебаний цен, сообщил портал Index.hu.
Index: венгерская компания MVM договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа за газ
  • РИА Новости

«В связи с экстремальными колебаниями цен MVM заключила с «Газпромом» соглашение об отсрочке платежа за газ», — приводит Index.hu заявление компании.

Уточняется, что власти попросили об отсрочке, поскольку намерены оптимизировать финансирование на предстоящий зимний период.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

Сийярто также заявил, что потребности Венгрии в голубом топливе невозможно физически обеспечить без поставок российского газа.

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