Глава ЕЭК Мясникович призвал вести ценообразование в нацвалютах в ЕАЭС

Глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович в эфире телеканала «Беларусь — 1» призвал производить расчёты и осуществлять ценообразование в рамках ЕАЭС в национальных валютах.

«Необходимо и ценообразование вести в нацвалютах. Валюта должна быть не только средством платежа, но и мерой стоимости», — цитирует его Интерфакс.

По словам главы коллегии ЕЭК, когда цены будут сформированы в нацвалютах, волатильность обменных курсов будет наносить меньший ущерб.

«Я полагаю, что мы выйдем на определённые соглашения, которые будут предусматривать и ценообразование в национальных валютах», — добавил Мясникович.

Главы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ранее утвердили дорожную карту по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин спрогнозировал дальнейшее снижение роли доллара при расчётах внутри ЕАЭС.