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Экономист Ковригин спрогнозировал снижение роли доллара при расчётах внутри ЕАЭС

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Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин спрогнозировал дальнейшее снижение роли доллара при расчётах внутри ЕАЭС.
Экономист Ковригин спрогнозировал снижение роли доллара при расчётах внутри ЕАЭС
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Страны ЕАЭС могут, конечно, договориться о создании некой общей для всех номинальной денежной единицы при расчётах — например, на основе корзины их национальных валют. Но процесс этот небыстрый, и за год не осуществляется», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, при текущей геополитической ситуации роль доллара при расчётах в ЕАЭС продолжит снижаться.

«Теоретически она может упасть до нуля — если с расчётами в нацвалютах согласятся все страны. Но это путь компромисса. И путь повышения издержек на конвертацию», — добавил Ковригин.

Ранее кандидат экономических наук Артём Голубев, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.

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