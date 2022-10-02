Новак заявил, что техническая возможность ремонта «Северных потоков» существует

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ремонт «Северных потоков» возможен, но потребует много времени и средств.

«Таких аварий ещё не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 1» в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Новак добавил, что необходимо в первую очередь разобраться, кто совершил подрывы на газопроводах.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал США главными выгодополучателями от взрывов на «Северных потоках».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что инцидент на «Северных потоках» произошёл в зоне, которая контролируется американской разведкой.