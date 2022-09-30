Аналитик рассказал о последствиях для Европы в случае ввода потолка цен на российский газ

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал предложение еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон ввести лимит цен на весь российский газ.

«Если они говорят о всём российском газе, то тут проблема будет с СПГ. Потому что если они установят низкий потолок цены на российский газ, включая СПГ, то поставки просто развернутся, и сырьё уйдёт на азиатские рынки. И Европа столкнётся с увеличением дефицита на рынке газа. Потому что Россия занимает третье место по объёму поставок СПГ в Европу, после США и Катара», — рассказал эксперт.

Он отметил, что подобный путь ведёт к «остановкам поставки газа вообще».

«Газпром» будет трактовать введение потолка цены именно как нарушение контрактных обязательств. Он будет говорить, что в контрактах с европейскими компаниями прописана формула ценообразования. И если плата будет меньше, чем выходит по этой формуле ценообразования, то можно считать, что оплаты не было, и следующая партия не будет отгружена. Европейцы идут к ещё большему дефициту. Цены будут высокими», — добавил Юшков.

Также аналитик напомнил, что в случае применения подобной меры возникнет вопрос с некоторыми странами. Например, с Венгрией, Сербией, Румынией и Молдавией, которые других источников газа в основном не имеют.

«Как им теоретически получать какой-то другой, альтернативный газ — сказать сложно. Поэтому, в общем-то, для Европы это тоже довольно неприятная истории. И в случае прекращения поставок из России цены на газ поднимутся у всей Европы, так как рынок один. Поэтому экономически пострадают все», — заключил собеседник RT.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон предложила ввести лимит цен на весь российский газ.

Она также сообщила, что ЕК выступает за ведение переговоров о ценовых коридорах только с теми поставщиками, с которыми Евросоюз «может их вести».