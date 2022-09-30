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Нарышкин назвал взрывы на «Северных потоках» международным терактом

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал взрывы на «Северных потоках» международным терактом.
Нарышкин назвал взрывы на «Северных потоках» международным терактом
  • РИА Новости

«Запад делает всё, чтобы скрыть истинных организаторов и исполнителей этого международного террористического акта», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, у России есть данные, что за взрывами на «Северных потоках» стоят западные страны.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2». Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Позднее в Швеции заявили, что в районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксировано два подводных взрыва.

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