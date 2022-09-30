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В ФРГ заявили о «напряжённой ситуации» с энергоснабжением в стране

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Германия находится в «крайне напряжённой ситуации» в сфере энергоснабжения, заявил министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в эфире радио Deutschlandfunk.
В ФРГ заявили о «напряжённой ситуации» с энергоснабжением в стране
  • AP

«Мы всё ещё в чрезвычайных условиях. Если мы не будем экономить, если домохозяйства не сократят потребление, то сохраняется риск, что зимой окажется недостаточно газа», — цитирует его ТАСС.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

Также оператор заявил о падении давления в обеих нитках «Северного потока».

Позднее в Швеции заявили, что в районе утечек газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксированы два подводных взрыва.

В Der Spiegel со ссылкой на источники отметили, что Центральное разведывательное управление США предупреждало Германию летом о возможности нападения на газопроводы в Балтийском море. 

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