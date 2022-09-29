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Еврокомиссар по энергетике настаивает на введении лимита цен на газ из России

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон настаивает на том, что Еврокомиссии нужно вводить потолок цен на российский газ
Еврокомиссар по энергетике настаивает на введении лимита цен на газ из России
  • AP

«Россия не является надёжным партнёром. По факту, она стала источником проблемы. Я уверена, что нам необходимо ввести потолок цен на весь импорт газа из России на таком уровне, который был бы привлекательным для них для экспорта в Европу», — цитирует её РИА Новости.

При этом ранее министры энергетики 15 стран Евросоюза направили обращение в Европейскую комиссию, в котором выступили за введение потолка цен на весь импортируемый в ЕС газ вне зависимости от его происхождения.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять нефть и газ себе в ущерб в случае лимита цен со стороны Запада.

Газета Financial Times писала, что производители сланцевой нефти и газа в США предупредили Европу, что не смогут нарастить добычу энергоресурсов и увеличить поставки в Евросоюз.

По информации La Vanguardia, запасов в европейских хранилищах хватит до февраля 2023 года.

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