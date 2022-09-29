Еврокомиссар по энергетике настаивает на введении лимита цен на газ из России

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон настаивает на том, что Еврокомиссии нужно вводить потолок цен на российский газ

«Россия не является надёжным партнёром. По факту, она стала источником проблемы. Я уверена, что нам необходимо ввести потолок цен на весь импорт газа из России на таком уровне, который был бы привлекательным для них для экспорта в Европу», — цитирует её РИА Новости.

При этом ранее министры энергетики 15 стран Евросоюза направили обращение в Европейскую комиссию, в котором выступили за введение потолка цен на весь импортируемый в ЕС газ вне зависимости от его происхождения.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять нефть и газ себе в ущерб в случае лимита цен со стороны Запада.

Газета Financial Times писала, что производители сланцевой нефти и газа в США предупредили Европу, что не смогут нарастить добычу энергоресурсов и увеличить поставки в Евросоюз.

По информации La Vanguardia, запасов в европейских хранилищах хватит до февраля 2023 года.