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В Роснедрах назвали объёмы технологически извлекаемых запасов газа и нефти в России

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Технологически извлекаемых запасов газа в России по состоянию на 2022 год хватит на 62 года, нефти — на 39 лет, заявил глава Роснедр Евгений Петров.
В Роснедрах назвали объёмы технологически извлекаемых запасов газа и нефти в России
  • Gettyimages.ru
  • © Hoptocopter

«Обеспеченность технологически извлекаемыми запасами природного газа — 62 года», — заявил Петров в интервью «Российской газете».

По его словам, аналогичных запасов нефти хватит на 39 лет, в то же время рентабельно извлекаемых запасов хватает на 33 года.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что лимит цен на нефть из России поможет бороться с инфляцией в США.

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