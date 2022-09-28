В Роснедрах назвали объёмы технологически извлекаемых запасов газа и нефти в России
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«Обеспеченность технологически извлекаемыми запасами природного газа — 62 года», — заявил Петров в интервью «Российской газете».
По его словам, аналогичных запасов нефти хватит на 39 лет, в то же время рентабельно извлекаемых запасов хватает на 33 года.
2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.
Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что лимит цен на нефть из России поможет бороться с инфляцией в США.