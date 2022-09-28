В Роснедрах назвали объёмы технологически извлекаемых запасов газа и нефти в России

Технологически извлекаемых запасов газа в России по состоянию на 2022 год хватит на 62 года, нефти — на 39 лет, заявил глава Роснедр Евгений Петров.

«Обеспеченность технологически извлекаемыми запасами природного газа — 62 года», — заявил Петров в интервью «Российской газете».

По его словам, аналогичных запасов нефти хватит на 39 лет, в то же время рентабельно извлекаемых запасов хватает на 33 года.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что лимит цен на нефть из России поможет бороться с инфляцией в США.