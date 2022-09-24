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Представитель ХДС Кречмер заявил, что Германия не может отказаться от российского газа

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Германия не может полностью отказаться от газа из России, поэтому необходимо возобновить немецко-российское экономическое сотрудничество после нормализации ситуации на Украине. Об этом заявил представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Михаэль Кречмер в интервью газетам группы Funke.

«Мы видим сейчас, что не можем отказаться от российского газа. В том числе и наши санкции стали причиной данной ситуации с дефицитом», — цитирует его ТАСС.

Он отметил необходимость восстановления экономического сотрудничества с Россией после того, как украинский кризис будет разрешён.

«Наша цель должна заключаться в том, чтобы вновь покупать газ из России», — подчеркнул Кречмер.

По мнению премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, есть угроза падения уровня жизни целых слоёв населения и волны банкротств в Германии из-за энергетического кризиса.

Ранее Кречмер уже выражал уверенность, что Германия нуждается в российском газе.

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