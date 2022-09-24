Представитель ХДС Кречмер заявил, что Германия не может отказаться от российского газа
«Мы видим сейчас, что не можем отказаться от российского газа. В том числе и наши санкции стали причиной данной ситуации с дефицитом», — цитирует его ТАСС.
Он отметил необходимость восстановления экономического сотрудничества с Россией после того, как украинский кризис будет разрешён.
«Наша цель должна заключаться в том, чтобы вновь покупать газ из России», — подчеркнул Кречмер.
По мнению премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, есть угроза падения уровня жизни целых слоёв населения и волны банкротств в Германии из-за энергетического кризиса.
Ранее Кречмер уже выражал уверенность, что Германия нуждается в российском газе.