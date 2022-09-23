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Глава МИД Венгрии Сийярто высоко оценил сотрудничество с «Газпромом»

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высоко оценил сотрудничество страны с «Газпромом». Об этом он заявил по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам Сийярто, сотрудничество «Газпрома» и Венгрии проходит в «очень честном ключе».

«С 1 сентября мы получаем увеличенный объём поставок газа на ежедневной основе. Свыше уровня существующего контракта мы получили 5,8 млн куб. м газа по газопроводу «Турецкий поток», — цитирует его РИА Новости.

Глава венгерского МИД назвал «Турецкий поток» единственным безопасным и надёжным поставщиком газа в контексте поставок голубого топлива в Венгрию.

31 августа венгерский министр сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

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