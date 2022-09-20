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Bloomberg: ЕК может одобрить перевозку угля из России для обеспечения энергобезопасности

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В Еврокомиссии рассматривают возможность одобрить перевозки российского угля для обеспечения энергобезопасности в мире.
Bloomberg: ЕК может одобрить перевозку угля из России для обеспечения энергобезопасности
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

По данным источников Bloomberg, соответствующее разрешение содержится в руководстве по применению антироссийских санкций ЕС, находящемся на рассмотрении.

В новом руководстве Европейской комиссии, на которое ссылается агентство, отмечается, что передача ряда товаров, включая уголь, «должна быть разрешена для борьбы с отсутствием продовольственной и энергетической безопасности во всём мире».

Ранее «Ведомости» сообщали, что Россия нашла покупателей на весь уголь, от которого отказались страны ЕС.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских  рассказал, что переориентация поставок российского угля на восточный рынок будет проводиться в ускоренных темпах.

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