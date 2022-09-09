FT: в ЕС боятся ответных действий России в случае ограничения цен на газ

Ряд стран — членов Европейского союза опасаются, что Москва может принять ответные меры в случае введения потолка цен на российский газ. В частности, государства опасаются полного прекращения поставок энергоресурса.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Евросоюзе.

Уточняется, что как минимум десять государств призывают к введению ограничений на цены для всех поставщиков газа, а не только для России. При этом правительства стран ЕС опасаются, что введение потолка цен только против российского газа «может разозлить Москву».

«Честно говоря, Россия, скорее всего, примет ответные меры», — заявил изданию главный советник греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса по энергетике Никос Цафос.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что потолок цен в Европейском союзе надо вводить на весь газ, а не только на российский.

7 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК официально предложит Совету ЕС ввести потолок цен на российский газ.

Президент России Владимир Путин назвал глупостью идею западных стран ограничить цены на газ из России.