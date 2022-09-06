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Экс-премьер Польши заявил о «лавине отчаянных сообщений» от граждан из-за роста цен на газ

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Бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск рассказал о «лавине отчаянных сообщений» от граждан из-за роста цен на газ.

Об этом сообщает телеканал Polsat News.

«За последние несколько десятков часов такая лавина отчаянных сообщений: «Сделайте что-нибудь, потому что мы действительно не выживем»... Эта петля затягивается настолько туго, что в январе и феврале упадут десятки, а может быть, и сотни лучших польских заводов», — заявил Туск.

По его словам, текущая ситуация на рынке газа в Польше является драматической и «выходит за рамки воображения». 

Ранее профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон заявила, что Западу зимой грозит «энергетическая расплата» за отсутствие российского газа.

Как писала газета Wiadomości, в Польше на фоне высоких цен на газ существует угроза возникновения продовольственного кризиса в ближайшее время.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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