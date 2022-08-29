Polityka: из-за роста цен на газ в Польше может наступить продовольственный армагеддон
По её словам, возможная остановка производства удобрений в Польше станет логичным шагом на фоне многократного роста цен на газ.
Если в августе 2020 года стоимость газа составляла €8 за МВт·ч, то в настоящее время она составляет около €300, пояснила Сольска.
«Прекращение производства азотных удобрений ударит по фермерам, но также может через несколько дней парализовать всё производство продуктов питания в стране», — говорится в материале.
Сольска выразила обеспокоенность тем, что в ближайшие дни с полок польских магазинов могут пропасть мясные продукты, сыры и напитки.
«Если правительство не проснётся, нам грозит армагеддон», — заключила она.
Ранее профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон заявила, что Западу зимой грозит «энергетическая расплата» за отсутствие российского газа.
Как писала газета Wiadomości, в Польше на фоне высоких цен на газ существует угроза возникновения продовольственного кризиса в ближайшее время.