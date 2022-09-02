Financial Times: страны G7 намерены ввести лимит цен на нефть из России с 5 декабря
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Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырёх чиновников, знакомых с переговорами.
«5 декабря — для сырой нефти и 5 февраля — для нефтепродуктов», — сказал один из чиновников.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если российская нефть в случае решения G7 о лимите цен не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.