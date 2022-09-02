Financial Times: страны G7 намерены ввести лимит цен на нефть из России с 5 декабря

Страны — члены G7 намерены ввести предельный лимит цен на нефть из России с 5 декабря, а на российские нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырёх чиновников, знакомых с переговорами.

«5 декабря — для сырой нефти и 5 февраля — для нефтепродуктов», — сказал один из чиновников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если российская нефть в случае решения G7 о лимите цен не будет поступать в Европу, то она пойдёт по альтернативным направлениям в те страны, которые действуют на рыночных условиях.