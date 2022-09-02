Песков: надёжность работы всей системы «Северного потока» под угрозой

Единственная рабочая турбина на «Северном потоке» ставит надёжность всей системы под угрозу, технологических резервов нет, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналист задал Пескову вопрос, есть ли вероятность того, что на «Северном потоке» в ближайшие месяцы будут проводиться новые ремонтные работы.

«Резервов нет технологических. Работает одна турбина. Вот и думайте. Резервирование отсутствует не по вине «Газпрома». Надёжность всей системы — она под угрозой», — ответил представитель Кремля.

31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» был остановлен на трое суток для техобслуживания.

В случае отсутствия технических неисправностей агрегата прокачка газа возобновится в 04:00 мск 3 сентября.

В Москве подчёркивали, что до ситуации с приостановкой работы газопровода довели санкции ЕС.