Песков: надёжность работы всей системы «Северного потока» под угрозой
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Журналист задал Пескову вопрос, есть ли вероятность того, что на «Северном потоке» в ближайшие месяцы будут проводиться новые ремонтные работы.
«Резервов нет технологических. Работает одна турбина. Вот и думайте. Резервирование отсутствует не по вине «Газпрома». Надёжность всей системы — она под угрозой», — ответил представитель Кремля.
31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» был остановлен на трое суток для техобслуживания.
В случае отсутствия технических неисправностей агрегата прокачка газа возобновится в 04:00 мск 3 сентября.
В Москве подчёркивали, что до ситуации с приостановкой работы газопровода довели санкции ЕС.