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Экономист Гинько: российский рубль крепко держится

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Полина Полетаева
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT ситуацию с курсом рубля по отношению к доллару.
Экономист Гинько: российский рубль крепко держится
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Как мы видим, российский рубль крепко держится. Понятно, что он существует в рамках определённых правил, которые введены ЦБ, чтобы отреагировать на возможные спекулятивные атаки на российскую валюту», — рассказал Гинько.

По его словам, в ближайшие год-полтора российский рубль будет находиться среди тех валют, которые привлекательны для инвесторов.

«Есть определённые ограничения, связанные с санкциями, которые могут тормозить интерес к российскому рублю. Но мы по всё большему экспорту наших товаров ставим условие: либо рубль будет включён в финансовый механизм по оплате, либо мы не поставляем вам товары. Тем самым мы пробиваем брешь в санкциях, которые налагали ограничения на иностранных инвесторов, желающих инвестировать в российский рубль», — заключил экономист.

Ранее первый зампредседателя ЦБ России Дмитрий Тулин заявил, что российские банки за январь — июнь 2022 года понесли убытки в размере 1,5 трлн рублей.

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