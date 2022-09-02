Экономист Гинько: российский рубль крепко держится

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT ситуацию с курсом рубля по отношению к доллару.

«Как мы видим, российский рубль крепко держится. Понятно, что он существует в рамках определённых правил, которые введены ЦБ, чтобы отреагировать на возможные спекулятивные атаки на российскую валюту», — рассказал Гинько.

По его словам, в ближайшие год-полтора российский рубль будет находиться среди тех валют, которые привлекательны для инвесторов.

«Есть определённые ограничения, связанные с санкциями, которые могут тормозить интерес к российскому рублю. Но мы по всё большему экспорту наших товаров ставим условие: либо рубль будет включён в финансовый механизм по оплате, либо мы не поставляем вам товары. Тем самым мы пробиваем брешь в санкциях, которые налагали ограничения на иностранных инвесторов, желающих инвестировать в российский рубль», — заключил экономист.

Ранее первый зампредседателя ЦБ России Дмитрий Тулин заявил, что российские банки за январь — июнь 2022 года понесли убытки в размере 1,5 трлн рублей.