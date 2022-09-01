Bloomberg: Россия рассматривает возможность покупки $70 млрд в валюте дружественных стран

Россия рассматривает вариант покупки $70 млрд в юанях и валютах других дружественных стран для сдерживания роста курса рубля. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что план поддержали на специальном совещании высших чиновников из правительства и Центробанка, включая главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Агентство подчёркивает, что российские власти отходят от применявшейся более десяти лет экономической политики, в основе которой были накопления в долларах и евро.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнёрами.