В ЦБ России заявили о превращении валютных счетов россиян в де-факто рублёвые
«Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублёвые с привязкой к валютному курсу», — заявил Тулин в интервью РБК.
По его словам, интересы россиян во время хранения сбережений на валютных вкладах защищаются так же, как и в ситуации с рублёвыми счетами.
Он отметил, что платежи иностранной валютой становятся всё более проблемными.
Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнёрами.