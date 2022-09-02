В ЦБ России заявили о превращении валютных счетов россиян в де-факто рублёвые

Валютные счета граждан России стали де-факто рублёвыми, заявил зампред российского ЦБ Дмитрий Тулин.

«Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублёвые с привязкой к валютному курсу», — заявил Тулин в интервью РБК.

По его словам, интересы россиян во время хранения сбережений на валютных вкладах защищаются так же, как и в ситуации с рублёвыми счетами.

Он отметил, что платежи иностранной валютой становятся всё более проблемными.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнёрами.