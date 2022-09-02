РБК: страны Европы сами отвечают за изъятую у россиян на границе валюту
«Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно ст. 5i регламента Совета ЕС, запрещается продавать, поставлять, переводить или вывозить банкноты любой официальной валюты государств Евросоюза в Россию.
Исключение составляет валюта для личного использования гражданами, которые направляются в Россию.
Уточняется, что личное использование валют не должно включать коммерческий интерес.
Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнёрами.