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РБК: страны Европы сами отвечают за изъятую у россиян на границе валюту

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Еврокомиссия оставила за национальными властями право решать, как поступать с валютой, изъятой у россиян на границе, сообщает РБК со ссылкой на представителя ЕК по финансовой стабильности и финансовым услугам.

«Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно ст. 5i регламента Совета ЕС, запрещается продавать, поставлять, переводить или вывозить банкноты любой официальной валюты государств Евросоюза в Россию.

Исключение составляет валюта для личного использования гражданами, которые направляются в Россию.

Уточняется, что личное использование валют не должно включать коммерческий интерес.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что Россия будет уходить от ставших «токсичными» доллара и евро в торгово-экономических и инвестиционных связях с партнёрами.

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