Песков заявил о созданном санкциями «клубке проблем» для работы «Газпрома»

Сложности с обслуживанием оборудования, установленного на «Северном потоке», и юридические проблемы из-за санкций «создают клубок проблем» для поставок российского газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков напомнил о существующих «юридических проблемах», связанных с тем, что контракт на обслуживание трубопровода заключён с британской «дочкой» Simens и его затруднительно выполнять из-за «внушительного пакета санкций».

«Всё это создает клубок проблем для работы компании «Газпром», — заявил он.

Песков отметил, что «Газпром» готов и хочет дальше выполнять свои обязательства, но с европейской стороны созданы юридические и технологические препятствия, мешающие ему работать.

31 августа в «Газпроме» сообщили о прекращении поставок газа по «Северному потоку».

В компании отметили, что единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» остановили на трое суток для технического обслуживания.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.