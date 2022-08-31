Правительство России разрешило передать японской Mitsubishi долю в 10% в «Сахалине-2»
- РИА Новости
Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.
«В соответствии с... уведомлением компании Mitsubishi Corporation о согласии принять в собственность долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская Энергия» разрешить передачу 10% доли в уставном капитале указанного общества компании «ДиДжиЭс Джапан Ко., Лтд», — отмечается в тексте документа.
Ранее японская Mitsui & Co. сообщила о получении подтверждения от российской стороны в отношении своей заявки на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».
Власти Японии также заявили, что не рассматривают возможность отказа от сотрудничества с Россией в рамках нефтегазового проекта «Сахалин-2» в связи с обеспокоенностью ситуацией с поставками на зиму.