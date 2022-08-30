Правительство России разрешило передать Mitsui долю в 12,5% в «Сахалине-2»

Правительство России разрешило передать японской компании Mitsui долю в размере 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2».

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

«В соответствии с... уведомлением компании «Мицуи и Ко., Лтд.» о согласии принять в собственность долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская Энергия» разрешить передачу 12,5% доли в уставном капитале указанного общества компании МИТ СЭЛ «Инвестмент ЛТД.», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что власти Японии не рассматривают возможность отказа от сотрудничества с Россией в рамках нефтегазового проекта «Сахалин-2» в связи с обеспокоенностью ситуацией с поставками на зиму.