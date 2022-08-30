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Le Monde: Япония не отказывается от «Сахалина-2» из-за опасений по ситуации с газом зимой

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Власти Японии не рассматривают возможность отказа от сотрудничества с Россией в рамках нефтегазового проекта «Сахалин-2» в связи с обеспокоенностью ситуацией с поставками на зиму. Об этом сообщает газета Le Monde.

«60% из 10 млн т газа, добываемого на Сахалине, покупается Японией. Это покрывает почти 10% потребностей страны», — говорится в материале.

Отмечается, что этим и объясняется стремление Токио сохранить японские компании в проекте «Сахалин-2».

Как ранее заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, власти Японии считают, что компании Mitsui и Mitsubishi должны остаться в проекте «Сахалин-2».

Позднее газета Nikkei сообщила, что Mitsubishi решила сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».

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