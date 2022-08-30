Le Monde: Япония не отказывается от «Сахалина-2» из-за опасений по ситуации с газом зимой
«60% из 10 млн т газа, добываемого на Сахалине, покупается Японией. Это покрывает почти 10% потребностей страны», — говорится в материале.
Отмечается, что этим и объясняется стремление Токио сохранить японские компании в проекте «Сахалин-2».
Как ранее заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда, власти Японии считают, что компании Mitsui и Mitsubishi должны остаться в проекте «Сахалин-2».
Позднее газета Nikkei сообщила, что Mitsubishi решила сохранить свою долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».