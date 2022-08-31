военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Компания Mitsui подтвердила сохранение доли в нефтегазовом проекте «Сахалин — 2»

Короткая ссылка
Японская Mitsui&Co сообщила о получении подтверждения от российской стороны в отношении своей заявки на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин — 2».

«Мы направили российскому правительству заявление о сохранении доли в «Сахалин — 2», который находится под управлением новой компании 25 августа, 30 августа по местному времени нами было получено уведомление о том, что российское правительство признало это заявление», — говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее сообщалось, что власти Японии не рассматривают возможность отказа от сотрудничества с Россией в рамках нефтегазового проекта «Сахалин-2» в связи с обеспокоенностью ситуацией с поставками на зиму. 

Правительство России разрешило передать японской компании Mitsui долю в размере 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить