Компания Mitsui подтвердила сохранение доли в нефтегазовом проекте «Сахалин — 2»

Японская Mitsui&Co сообщила о получении подтверждения от российской стороны в отношении своей заявки на участие в нефтегазовом проекте «Сахалин — 2».

«Мы направили российскому правительству заявление о сохранении доли в «Сахалин — 2», который находится под управлением новой компании 25 августа, 30 августа по местному времени нами было получено уведомление о том, что российское правительство признало это заявление», — говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее сообщалось, что власти Японии не рассматривают возможность отказа от сотрудничества с Россией в рамках нефтегазового проекта «Сахалин-2» в связи с обеспокоенностью ситуацией с поставками на зиму.

Правительство России разрешило передать японской компании Mitsui долю в размере 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2».