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Аналитик Сафонова объяснила увеличение цены на нефть марки Brent

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Дарья Ускова
Генеральный директор ООО «Наанс-медиа», доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества РАНХиГС при президенте России Тамара Сафонова в беседе с RT прокомментировала данные о том, что цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $101 за баррель.
Аналитик Сафонова объяснила увеличение цены на нефть марки Brent
  • Gettyimages.ru

По словам Сафоновой, данные по запасам нефти и нефтепродуктов США оказали влияние на изменение нефтяных котировок.

«Кроме того, с наступлением осеннего сезона на европейском рынке значительно возрастают риски энергетического кризиса на фоне дефицита газа, что может вынудить потребителей искать альтернативные источники энергии, в число которых входят нефть и нефтепродукты», — пояснила аналитик.

Как отметила специалист, одним из главных факторов, влияющих на рост цены на нефть, является формирование устойчивого тренда на сокращение резервов сырья.

«Также министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что свободные резервные мощности ограниченны и риск серьёзных перебоев в поставках остаётся высоким», — добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent достигла значения $101 за баррель.

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