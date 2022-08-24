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FT: Польша отказалась поставлять нефть на НПЗ в немецком Шведте

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Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт для того, чтобы заменить импорт российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба».
FT: Польша отказалась поставлять нефть на НПЗ в немецком Шведте
  • Legion-Media

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на сотрудника завода.

Отмечается, что НПЗ изучал возможность поставок нефти через польский порт Гданськ, но в Варшаве выразили недовольство в связи с тем, что «Роснефть» владеет 54% акций завода.

«Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть», — заявил сотрудник НПЗ.

По его словам, на предприятии не могут «просто взять и отмахнуться от этого». 

Кроме того, на заводе в Шведте рассматривают возможность замены нефти из России поставками из Казахстана.

Ранее сообщалось, что жители немецкого города Шведт выразили недовольство из-за согласия властей Германии ввести эмбарго на российскую нефть.

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