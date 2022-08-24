FT: Польша отказалась поставлять нефть на НПЗ в немецком Шведте
- Legion-Media
Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на сотрудника завода.
Отмечается, что НПЗ изучал возможность поставок нефти через польский порт Гданськ, но в Варшаве выразили недовольство в связи с тем, что «Роснефть» владеет 54% акций завода.
«Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть», — заявил сотрудник НПЗ.
По его словам, на предприятии не могут «просто взять и отмахнуться от этого».
Кроме того, на заводе в Шведте рассматривают возможность замены нефти из России поставками из Казахстана.
Ранее сообщалось, что жители немецкого города Шведт выразили недовольство из-за согласия властей Германии ввести эмбарго на российскую нефть.