FT: Польша отказалась поставлять нефть на НПЗ в немецком Шведте

Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт для того, чтобы заменить импорт российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба».

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на сотрудника завода.

Отмечается, что НПЗ изучал возможность поставок нефти через польский порт Гданськ, но в Варшаве выразили недовольство в связи с тем, что «Роснефть» владеет 54% акций завода.

«Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть», — заявил сотрудник НПЗ.

По его словам, на предприятии не могут «просто взять и отмахнуться от этого».

Кроме того, на заводе в Шведте рассматривают возможность замены нефти из России поставками из Казахстана.

Ранее сообщалось, что жители немецкого города Шведт выразили недовольство из-за согласия властей Германии ввести эмбарго на российскую нефть.