FT заявила о недовольстве жителей Шведта в ФРГ из-за эмбарго на российскую нефть
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В статье говорится, что находящийся в этом городе крупный нефтеперерабатывающий завод зависит от поставок из России по трубопроводу «Дружба».
Местные жители опасаются, что завод будет закрыт в связи с решением властей о санкциях против России.
Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе считает, что это станет «поистине кошмарным сценарием» и приведёт к безработице и проблемам с энергоснабжением.
«Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго», — цитирует статью РИА Новости.
Ранее в «Роснефти» заявили, что замена нефти марки Urals на другие виды на нефтеперерабатывающем заводе РСК Raffinerie GmbH в немецком городе Шведт приведёт к росту цен на топливо.
Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.