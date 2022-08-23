FT заявила о недовольстве жителей Шведта в ФРГ из-за эмбарго на российскую нефть

Жители немецкого города Шведт выразили недовольство из-за согласия властей Германии ввести эмбарго на российскую нефть. Об этом пишет газета Financial Times.

В статье говорится, что находящийся в этом городе крупный нефтеперерабатывающий завод зависит от поставок из России по трубопроводу «Дружба».

Местные жители опасаются, что завод будет закрыт в связи с решением властей о санкциях против России.

Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе считает, что это станет «поистине кошмарным сценарием» и приведёт к безработице и проблемам с энергоснабжением.

«Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго», — цитирует статью РИА Новости.

Ранее в «Роснефти» заявили, что замена нефти марки Urals на другие виды на нефтеперерабатывающем заводе РСК Raffinerie GmbH в немецком городе Шведт приведёт к росту цен на топливо.

Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.