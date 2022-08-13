В «Роснефти» допустили, что замена нефти Urals в Германии приведёт к росту цен на топливо
По информации компании, данный НПЗ обеспечивает более 90% заявок на бензин, парафин, дизельное и печное топливо в регионе Берлин-Бранденбург.
«Замещение даже части российских поставок приведёт к недозагрузке завода и резкому росту стоимости нефтепродуктов», — приводит РИА Новости заявление.
В «Роснефти» подчеркнули, что дефицит энергоресурсов на данный момент является серьёзной угрозой для потребительского рынка в ФРГ.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа столкнётся с тяжёлыми последствиями в случае введения запрета на импорт нефти из России.
Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.