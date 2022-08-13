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В «Роснефти» допустили, что замена нефти Urals в Германии приведёт к росту цен на топливо

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Замена нефти марки Urals на другие виды на нефтеперерабатывающем заводе РСК Raffinerie GmbH в немецком городе Шведт приведёт к росту цен на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Роснефть».

По информации компании, данный НПЗ обеспечивает более 90% заявок на бензин, парафин, дизельное и печное топливо в регионе Берлин-Бранденбург.

«Замещение даже части российских поставок приведёт к недозагрузке завода и резкому росту стоимости нефтепродуктов», — приводит РИА Новости заявление.

В «Роснефти» подчеркнули, что дефицит энергоресурсов на данный момент является серьёзной угрозой для потребительского рынка в ФРГ.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Европа столкнётся с тяжёлыми последствиями в случае введения запрета на импорт нефти из России.

Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.

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