Цена нефти Brent превысила $101 за баррель

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $101 за баррель.

Как отмечает ТАСС, по данным биржи на 11:09 мск, Brent прибавляла 0,93%, достигая $101,15 за баррель.

К 11:12 мск цена Brent ускорила рост и находилась на уровне $101,18 за баррель.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре 2022 года дорожал до $94,62 за баррель.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.