военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Цена нефти Brent превысила $101 за баррель

Короткая ссылка
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $101 за баррель.
Цена нефти Brent превысила $101 за баррель
  • Gettyimages.ru

Как отмечает ТАСС, по данным биржи на 11:09 мск, Brent прибавляла 0,93%, достигая $101,15 за баррель.

К 11:12 мск цена Brent ускорила рост и находилась на уровне $101,18 за баррель.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре 2022 года дорожал до $94,62 за баррель.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить