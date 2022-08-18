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Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 8,9%

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Согласно данным Евростата, годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась в июле до 8,9%.
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 8,9%
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Годовой уровень инфляции в еврозоне составил 8,9% в июле 2022 года по сравнению с 8,6% в июне», — говорится в документе.

Год назад показатели были на уровне 2,2%.

При этом инфляция в Евросоюзе в июле 2022 года ускорилась до 9,8%.

По данным агентства Bloomberg, экономический спад в еврозоне в следующие 12 месяцев наступит с вероятностью 60%.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отмена введённых западными странами в отношении России санкций привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.

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