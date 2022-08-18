Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 8,9%
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«Годовой уровень инфляции в еврозоне составил 8,9% в июле 2022 года по сравнению с 8,6% в июне», — говорится в документе.
Год назад показатели были на уровне 2,2%.
При этом инфляция в Евросоюзе в июле 2022 года ускорилась до 9,8%.
По данным агентства Bloomberg, экономический спад в еврозоне в следующие 12 месяцев наступит с вероятностью 60%.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отмена введённых западными странами в отношении России санкций привела бы к снижению мировых цен на энергоресурсы и продовольствие.