военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Транснефть»: платёж за транзит нефти через Украину поступил в банк

Короткая ссылка
«Транснефть» сообщила, что платёж за транзит нефти через Украину, в том числе в Чехию, поступил в банк.
«Транснефть»: платёж за транзит нефти через Украину поступил в банк
  • AFP

«Есть информация о поступлении денег на счёт банка-получателя. Ждём подтверждения о прохождении средств от «Укртранснафты», чтобы можно было открыть прокачку на Чехию», — сказал РИА Новости советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.

Ранее стало известно, что «Транснефть» приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке «Дружбы».

9 августа сообщалось о приостановке транзита в связи с невозможностью России провести оплату из-за введённых санкций.

Позднее венгерская MOL и компания Slovnaft оплатили транзитные сборы за транспортировку нефти. С этим решением согласилась и российская сторона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить