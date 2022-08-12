«Транснефть»: платёж за транзит нефти через Украину поступил в банк

«Транснефть» сообщила, что платёж за транзит нефти через Украину, в том числе в Чехию, поступил в банк.

«Есть информация о поступлении денег на счёт банка-получателя. Ждём подтверждения о прохождении средств от «Укртранснафты», чтобы можно было открыть прокачку на Чехию», — сказал РИА Новости советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин.

Ранее стало известно, что «Транснефть» приступила к возобновлению прокачки нефти по южной ветке «Дружбы».

9 августа сообщалось о приостановке транзита в связи с невозможностью России провести оплату из-за введённых санкций.

Позднее венгерская MOL и компания Slovnaft оплатили транзитные сборы за транспортировку нефти. С этим решением согласилась и российская сторона.