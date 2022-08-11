Сенатор Пушков заявил об отсутствии причин возобновлять поставки газа в Болгарию
«Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно «недружественному», то есть враждебному государству, тем более что оно само от них отказалось», — написал Пушков в Telegram.
Ранее российский посол в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что Россия готова восстановить поставки газа Болгарии при соблюдении требований «Газпрома». Контракт действителен до конца текущего года.
Кандидат экономических наук Александр Данилов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», с какими трудностями столкнётся экономика Болгарии в случае отказа от российского газа и перехода на СПГ из США.
По его словам, сжиженный природный газ не является спасением для стран, которые привыкли получать топливо по трубопроводам.
9 августа министр энергетики в правительстве Болгарии Росен Христов заявил телеканалу bTV, что болгарская сторона может снова начать закупать газ у «Газпрома».