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Сенатор Пушков заявил об отсутствии причин возобновлять поставки газа в Болгарию

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Причин возобновлять поставки газа «недружественной» Болгарии нет. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно «недружественному», то есть враждебному государству, тем более что оно само от них отказалось», — написал Пушков в Telegram.

Ранее российский посол в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что Россия готова восстановить поставки газа Болгарии при соблюдении требований «Газпрома». Контракт действителен до конца текущего года.

Кандидат экономических наук Александр Данилов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», с какими трудностями столкнётся экономика Болгарии в случае отказа от российского газа и перехода на СПГ из США.

По его словам, сжиженный природный газ не является спасением для стран, которые привыкли получать топливо по трубопроводам.

9 августа министр энергетики в правительстве Болгарии Росен Христов заявил телеканалу bTV, что болгарская сторона может снова начать закупать газ у «Газпрома».

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