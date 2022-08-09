В Болгарии заявили, что могут снова начать закупать газ у «Газпрома»
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«Мы — правительство технократов, мы рассматриваем все варианты, включая возобновление поставок от «Газпрома». В качестве приоритета мы рассматриваем альтернативных поставщиков, но если окажется, что их недостаточно, я не стану тем министром, который оставит людей мёрзнуть зимой», — цитирует его РИА Новости.
Ранее российский посол в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что Россия готова восстановить поставки газа Болгарии при соблюдении требований «Газпрома». Контракт действителен до конца текущего года.
Кандидат экономических наук Александр Данилов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», с какими трудностями столкнётся экономика Болгарии в случае отказа от российского газа и перехода на СПГ из США.
По его словам, сжиженный природный газ не является спасением для стран, которые привыкли получать топливо по трубопроводам.