Глава «Булгаргаза» посчитал шуткой письмо «Газпрома» об оплате российского газа в рублях

Директор компании «Булгаргаз» Людмил Йоцов заявил, что посчитал шуткой письмо компании «Газпром экспорт» об оплате российского газа в рублях.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на заседании Комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЕВР) страны, в ходе которого шли обсуждения идеи компании повысить цены на газ в августе сразу на 60%.

«До последнего верили, что поставки газа для нас не будут остановлены... Думали, что всё это шутка», — сказал он, отвечая на вопросы председателя КЕВР Ивана Иванова.

Вместе с этим Иванов заявил о недопустимости такого мышления, учитывая то, что российская сторона прямо предупреждала о новых условиях.

«Вы не верили, но как руководитель большой газовой компании Болгарии должны были действовать, а не только спрашивать правительство», — подчеркнул председатель комиссии.

Вместе с этим глава болгарской компании в ходе дискуссии усомнился как в возможности дополнительных поставок азербайджанского газа в страну в ближайшее время, так и в запуске газового интерконнектора с Грецией, который до сих пор имеет множество недоделок и проблем с сертификацией.

Ранее российский посол в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что Россия готова восстановить поставки газа Болгарии при соблюдении требований «Газпрома». Контракт действителен до конца текущего года.

Кандидат экономических наук Александр Данилов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», с какими трудностями столкнётся экономика Болгарии в случае отказа от российского газа и перехода на СПГ из США.

По его словам, сжиженный природный газ не является спасением для стран, которые привыкли получать топливо по трубопроводам.