Венгрия выступает за скорейшее восстановление поставок нефти по нефтепроводу «Дружба»
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«Насколько нам известно, остановка нефтепровода «Дружба» вызвана проблемой технического характера. Венгерская сторона также пытается ходатайствовать, чтобы ситуация разрешилась и поставки возобновились как можно скорее», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
В кабмине также добавили, что в настоящий момент в стране достаточно запасов нефти.
Ранее пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин заявил, что «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии.
Позднее венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» остановлены.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.