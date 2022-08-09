В пресс-службе венгерского правительства заявили, что Венгрия выступает за скорейшее восстановление поставок нефти по нефтепроводу «Дружба».

«Насколько нам известно, остановка нефтепровода «Дружба» вызвана проблемой технического характера. Венгерская сторона также пытается ходатайствовать, чтобы ситуация разрешилась и поставки возобновились как можно скорее», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В кабмине также добавили, что в настоящий момент в стране достаточно запасов нефти.

Ранее пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин заявил, что «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии.

Позднее венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» остановлены.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.