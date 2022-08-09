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Венгрия выступает за скорейшее восстановление поставок нефти по нефтепроводу «Дружба»

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В пресс-службе венгерского правительства заявили, что Венгрия выступает за скорейшее восстановление поставок нефти по нефтепроводу «Дружба».
Венгрия выступает за скорейшее восстановление поставок нефти по нефтепроводу «Дружба»
  • AP

«Насколько нам известно, остановка нефтепровода «Дружба» вызвана проблемой технического характера. Венгерская сторона также пытается ходатайствовать, чтобы ситуация разрешилась и поставки возобновились как можно скорее», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

В кабмине также добавили, что в настоящий момент в стране достаточно запасов нефти.

Ранее пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Дёмин заявил, что «Укртранснафта» остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии.

Позднее венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» остановлены.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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