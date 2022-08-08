Siemens: компания может обслуживать оборудование для СП, несмотря на планы уйти из России

Энергокомпания Siemens Energy может продолжить обслуживание оборудования для «Северного потока — 1», несмотря на планируемый уход из России, заявил глава компании Кристиан Брух.

«Мы можем продолжить некоторые действующие операции в России, например, обслуживание оборудования для «Северного потока — 1», чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу», — цитирует его ТАСС.

Брух напомнил, что Siemens Energy приостановила всю деловую активность в России после начала специальной военной спецоперации на Украине.

Ранее в Siemens заявили, что турбина для «Северного потока» пока не может быть передана России.

Компания «Газпром» сообщила, что действующие антироссийские санкции препятствуют разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом двигателей Siemens для компрессорной станции «Портовая».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно создал сложности вокруг турбин для газопровода «Северный поток».