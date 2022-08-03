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В Siemens заявили, что турбина для «Северного потока» пока не может быть передана России

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Турбина для «Северного потока» на данный момент не может быть передана России. Об этом заявил генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух.
В Siemens заявили, что турбина для «Северного потока» пока не может быть передана России
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы... готовы», — приводит РИА Новости его слова на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Брух отметил, что немецкая сторона ожидает участия клиента, то есть «Газпрома».

«Поэтому мы не можем поставить это турбину, которая находится здесь уже более недели», — подытожил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно создал сложности вокруг турбин для газопровода «Северный поток».

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