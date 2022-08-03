В Siemens заявили, что турбина для «Северного потока» пока не может быть передана России

Турбина для «Северного потока» на данный момент не может быть передана России. Об этом заявил генеральный директор Siemens Energy Кристиан Брух.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы... готовы», — приводит РИА Новости его слова на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Брух отметил, что немецкая сторона ожидает участия клиента, то есть «Газпрома».

«Поэтому мы не можем поставить это турбину, которая находится здесь уже более недели», — подытожил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно создал сложности вокруг турбин для газопровода «Северный поток».