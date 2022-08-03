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Аналитик Оленченко объяснил позицию Шрёдера касательно «Северного потока — 2»

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Ангелина Шурпина
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал позицию бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, который выступил за запуск трубопровода «Северный поток — 2» на фоне непростой ситуации с энергоснабжением ФРГ.
Аналитик Оленченко объяснил позицию Шрёдера касательно «Северного потока — 2»
  • Gettyimages.ru

По словам эксперта, Шрёдер относится к той категории политиков, которых называют «государственниками». По мнению аналитика, он «мыслит в интересах Германии».

Оленченко также отметил, что нынешняя ситуация, которая сложилась в ЕС, и в частности в Германии, драматическая, но этот драматизм «создан искусственно».

Кроме того, собеседник RT подчеркнул, что Шрёдер беспокоится за Германию как за государство, которое теряет «свою конкурентоспособность, авторитет и возможность дальнейшего развития».

«Запуск «Северного потока — 2» — это нормальное функционирование германской экономики и общества. Не будем забывать, что на Германии лежит очень большая ответственность, так как она является лидером ЕС. Шрёдер действует в интересах всей Европы и понимает, что бизнес и население Германии его поддержат», — заключил политолог.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер выступил за запуск трубопровода «Северный поток — 2» на фоне непростой ситуации с энергоснабжением ФРГ.

Он отметил, что «когда дела пойдут совсем туго», то существуют трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» — и проблем с поставками газа для промышленности Германии и немецких домохозяйств не будет.

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